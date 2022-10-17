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Столичные ЦНАПы начнут работу позже - КГГА

Столичные ЦНАПы начнут работу позже - КГГА

КИЕВ. 17 октября. УНН. Столичные ЦНАПы сегодня начнут работу позже - через полчаса после окончания воздушной тревоги, сообщили в КГГА в Telegram, пишет УНН.

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"ЦНАПы города Киева сегодня начнут работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги. Сall-центр работает в усиленном режиме", - сообщили в КГГА.

Как сообщается, всю актуальную информацию о получении услуг, состояния рассмотрения и готовности представленных документов можно получить в телефонном режиме.

Дополнение

Учебные заведения Киева перевели в дистанционный режим, на фоне утренних ударов по столице.

Источник: УНН
Теги: Киев, война, админуслуги
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