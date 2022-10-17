В Киеве уже четыре "прилета" и атака продолжается - КГВА

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киеве зафиксировали уже четыре "прилета", и атака продолжается, есть попадания по жилому дому, уточняется информация о пострадавших, сообщили в КГВА в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"По состоянию на 9.00 по Киеву зафиксировано 4 прилета. Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Сейчас информация о пострадавших уточняется", - сообщили в КГВА.

Людей призвали оставаться в укрытиях.

Дополнение

Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

В патрульной полиции Киева сообщили, что "сегодня утром вражеские беспилотники попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Повреждены несколько жилых домов".

Как сообщается, "патрульные, прибыв одними из первых, сразу бросились помогать пострадавшим. Также стражи порядка загородили территорию, чтобы следователи смогли качественно собрать доказательную базу".

На месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики.