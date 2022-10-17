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На юге ПВО сбила 15 дронов-камикадзе

На юге ПВО сбила 15 дронов-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня на юге Украины противовоздушная оборона за три часа сбила 15 дронов-камикадзе: шесть над Одесcкой областью и девять над Николаевской. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.

Цитата

"17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито пятнадцать дронов: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской областью", – говорится в сообщении.

Детали

Всего на южном направлении с 16 по 17 октября уничтожено 26 Shahed-136.

Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами различных типов. Три ракеты уничтожили зенитчики. 

Напомним

Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета". 

Источник: УНН
Теги: война, Воздушные силы ВСУ
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