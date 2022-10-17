На юге ПВО сбила 15 дронов-камикадзе
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня на юге Украины противовоздушная оборона за три часа сбила 15 дронов-камикадзе: шесть над Одесcкой областью и девять над Николаевской. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"17 октября, с 03.30 по 06.50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито пятнадцать дронов: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской областью", – говорится в сообщении.
Детали
Всего на южном направлении с 16 по 17 октября уничтожено 26 Shahed-136.
Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами различных типов. Три ракеты уничтожили зенитчики.
Напомним
Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".