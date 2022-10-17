Новости: Война
17 октября 2022, 09:19 • Юлия Шрамко • 5715
За ночь на юге уничтожили 26 дронов-камикадзе, на востоке - три крылатые ракеты - ВС ВСУ
КИЕВ. 17 октября. УНН. За ночь на юге Украины уничтожили 26 дронов-камикадзе Shahed-136, на востоке - три крылатые ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Всего на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 «Shahed-136». Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами различных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.
Напомним
На юге ПВО сбила 15 дронов-камикадзе.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram