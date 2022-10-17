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За ночь на юге уничтожили 26 дронов-камикадзе, на востоке - три крылатые ракеты - ВС ВСУ

За ночь на юге уничтожили 26 дронов-камикадзе, на востоке - три крылатые ракеты - ВС ВСУ

КИЕВ. 17 октября. УНН. За ночь на юге Украины уничтожили 26 дронов-камикадзе Shahed-136, на востоке - три крылатые ракеты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Всего на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 «Shahed-136». Также враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами различных типов. Три ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним

На юге ПВО сбила 15 дронов-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: ПВО, война, Воздушные силы ВСУ
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