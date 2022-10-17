Армия рф ранила в Украине 811 детей – Офис Генпрокурора

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 811 детей, убили – 423. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

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"Более 1234 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 17 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 423. Возросло количество раненых - более 811", - говорится в сообщении.



Детали

В Офисе Генпрокурора отметили, что 16 октября в результате обстрела города Бахмут Донецкой области был травмирован 16-летний мальчик.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 408, Харьковской - 256, Киевской - 116, Николаевской - 77, Черниговской - 68, Запорожской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов вс рф повреждено 2614 учебных заведений, из них 313 разрушены полностью.

Дополнение

Жительница освобожденной от захватчиков Новоалександровки в Херсонской области рассказала, что российские оккупанты расстреляли в спину ее внука, когда он пошел с отцом за гуманитарной помощью.