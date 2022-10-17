Новости: Война
17 октября 2022, 09:29 • Виктория Данильченко • 5880
Воздушная тревога распространилась почти на всю Украину
КИЕВ. 17 октября. УНН. По состоянию на 9:20 по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу, передает УНН.
Детали
Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано как минимум четыре "прилёта".
В результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов.
На юге Украины противовоздушная оборона за три часа сбила 15 дронов-камикадзе: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской.
Источник: УНН
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