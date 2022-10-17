Воздушная тревога распространилась почти на всю Украину

Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано как минимум четыре "прилёта".

В результате вражеской атаки в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов.

На юге Украины противовоздушная оборона за три часа сбила 15 дронов-камикадзе: шесть над Одесской областью и девять над Николаевской.