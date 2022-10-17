Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны рассказали, как идет разработка полевой униформы для женщин и когда ее ждать
В Минобороны рассказали, как идет разработка полевой униформы для женщин и когда ее ждать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
7230

На ЗАЭС из-за вражеских обстрелов снова отключилась последняя линия связи с энергосетью - Энергоатом

На ЗАЭС из-за вражеских обстрелов снова отключилась последняя линия связи с энергосетью - Энергоатом

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате очередного обстрела врагом на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью, сообщила НАЭК "Энергоатом" в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС", - отметили в Энергоатоме.

Детали

В НАЭК сообщили, что сегодня, 17 октября, "российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская".

"В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и состоялся запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южно-Украинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС", - сообщили в Энергоатоме.

В компании в очередной раз обратились к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Энергоатом, война, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.