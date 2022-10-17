На ЗАЭС из-за вражеских обстрелов снова отключилась последняя линия связи с энергосетью - Энергоатом

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате очередного обстрела врагом на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью, сообщила НАЭК "Энергоатом" в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью. Рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС", - отметили в Энергоатоме.

Детали

В НАЭК сообщили, что сегодня, 17 октября, "российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская".

"В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и состоялся запуск дизель-генераторов. Кроме того, отключилась линия связи 750 кВ Южно-Украинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС", - сообщили в Энергоатоме.

В компании в очередной раз обратились к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира.