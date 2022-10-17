Если в небе появился дрон-камикадзе: как защититься от вражеской атаки
КИЕВ. 17 октября. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины собрало советы о том, как распознать иранские дроны-камикадзе "Шахед" и защититься от вражеской атаки, информирует УНН.
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"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну. К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего", – говорится в сообщении.
Как защититься от дронов-камикадзе:
1. Двигатель БПЛА "Шахед" громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.
2. Старайтесь попасть в специально оборудованное укрытие. Пользуйтесь подвалами, цокольными этажами домов, подземными паркингами, переходами или соблюдайте правила "двух стен".
3. Не оставайтесь в транспорте, выйдите и отбегите подальше от дороги. Там найдите возможное укрытие.
4. Старайтесь выбирать место для укрытия подальше от военных стратегических объектов и административных учреждений.
5. Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и т. п.
Напомним
Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".