Новости: Киев
17 октября 2022, 09:49 • Виктория Данильченко • 9735
Атака дронами: в центре Киева перекрыто несколько улиц
КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за вражеской атаки дронами-камикадзе в центре Киева на нескольких улицах перекрыто движение транспорта. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написал Кличко.
Напомним
Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано четыре "прилета".
В частности, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе столицы, в нежилом здании, произошёл пожар. Также повреждено несколько жилых домов.
Источник: УНН
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