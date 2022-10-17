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Атака дронами: в центре Киева перекрыто несколько улиц

Атака дронами: в центре Киева перекрыто несколько улиц

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за вражеской атаки дронами-камикадзе в центре Киева на нескольких улицах перекрыто движение транспорта. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написал Кличко.

Напомним

Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано четыре "прилета". 

В частности, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе столицы, в нежилом здании, произошёл пожар. Также повреждено несколько жилых домов.

Источник: УНН
Теги: Киев, движение транспорта
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