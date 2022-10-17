Утренняя атака на Киев: дроны запускают из беларуси и курской области рф - ВС ВСУ

КИЕВ. 17 октября. УНН. Киевскую область и северные области Украины атакуют дроны-камикадзе, которые запускают с территории беларуси и курской области рф. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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«Еще неделю в беларусь было завезено туда несколько десятков дронов-камикадзе. С тех пор они активно применяются из курской области и с территории беларуси, куда залетают, собственно, в Киевскую область по руслу Днепра и атакуют столицу и другие области на севере», – сообщил Игнат в ответ на вопрос, откуда дроны летели сегодня по Киеву.

Напомним

По состоянию на 9:00 по Киеву зафиксировано 4 прилёта. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе.