Атака дронов на Киев: в жилом доме произошел взрыв, под завалами есть люди - Кличко

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате утренней вражеской атаки дронов-камикадзе на Киев в жилом доме в Шевченковском районе произошел взрыв, известно, что под завалами есть два человека, 18 человек уже спасли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

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"В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жильцов остаются под завалами", - сообщил Кличко.

Детали

По словам мэра столицы, спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.

"Есть ли погибшие - уточняем информацию", - сообщил Кличко.

Дополнение

Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Также повреждено несколько жилых домов.