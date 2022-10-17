Атака дронов на Киев: в жилом доме произошел взрыв, под завалами есть люди - Кличко
КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате утренней вражеской атаки дронов-камикадзе на Киев в жилом доме в Шевченковском районе произошел взрыв, известно, что под завалами есть два человека, 18 человек уже спасли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
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"В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жильцов остаются под завалами", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра столицы, спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов.
"Есть ли погибшие - уточняем информацию", - сообщил Кличко.
Дополнение
Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах в Шевченковском районе.
Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.
Также повреждено несколько жилых домов.