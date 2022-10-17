Взрыв на крымском мосту ухудшил логистику оккупантов – британская разведка

КИЕВ. 17 октября. УНН. После взрыва на крымском мосту 8 октября обострились проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии на юге Украины. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.

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"Проблемы с материально-техническим обеспечением, с которыми сталкиваются российские силы на юге Украины, вероятно, обострились после повреждения крымского моста 8 октября 2022 года. Ремонтные работы продолжаются, и он открыт для движения, однако возле перехода остается большая очередь грузовиков", – говорится в сообщении.

Как отметили, российские войска, вероятно, увеличивают поток материально-технического снабжения через Мариуполь, пытаясь компенсировать уменьшение пропускной способности крымского моста.

"Поскольку российское присутствие в Херсоне напряженное, а маршруты поставок через Крым ухудшены, наземная линия связичерез Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации. Город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом основного присутствия российской авиации", – добавили британские разведчики.

Напомним

16 октября руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что из-за повреждения крымского моста российские оккупанты не могут перебрасывать вооружение и технику из временно оккупированного Крыма.