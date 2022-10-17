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По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар, есть поражения - ОК "Юг"

По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар, есть поражения - ОК "Юг"

фото иллюстративное

КИЕВ. 17 октября. УНН. По Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, есть поражение инфраструктуры, сообщили в оперативном командовании "Юг" в Facebook в понедельник, 17 октября, пишет УНН.

Цитата

"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесской области. С направления Черного моря, с самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", обошлось без человеческих потерь.

Ранее

Местные паблики и СМИ сообщали о звуке взрыва в Одессе - официальной информации не было.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война
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