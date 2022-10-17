Новости: Война
17 октября 2022, 10:15 • Юлия Шрамко • 10365
По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар, есть поражения - ОК "Юг"
фото иллюстративное
КИЕВ. 17 октября. УНН. По Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар, есть поражение инфраструктуры, сообщили в оперативном командовании "Юг" в Facebook в понедельник, 17 октября, пишет УНН.
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"Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесской области. С направления Черного моря, с самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.
По данным ОК "Юг", обошлось без человеческих потерь.
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Местные паблики и СМИ сообщали о звуке взрыва в Одессе - официальной информации не было.
Источник: УНН
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