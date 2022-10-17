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Зеленский показал последствия ударов по Киеву дронами-камикадзе

Зеленский показал последствия ударов по Киеву дронами-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео с последствиями вражеских ударов дронами-камикадзе по Киеву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы государства.

Цитата

"Целую ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", – написал Зеленский.

Напомним

Утром 17 октября россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано четыре "прилёта". 

В частности, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе столицы, в нежилом здании, произошёл пожар. Также повреждено несколько жилых домов.

Источник: УНН
Теги: Киев, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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