Утренняя атака столицы: пожар в одном из домов локализован

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате утренней атака дронов в Киеве в одном из зданий возник пожар – сейчас он уже локализован. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

По его словам все четыре прилета были по Шевченковскому району Киева.

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«Попадание в жилой дом. Под завалами находятся люди. В соседнем здании возник пожар на площади более 250 м.кв. Он уже локализован. На месте работают ГСЧС», - сообщил Тимошенко.

Он добавил, что информация о погибших и пострадавших уточняется.

Добавим

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки в жилом доме в Шевченковском районе произошел взрыв. Из дома были спасены 18 человек, еще двое, на момент сообщения, находились под завалами.

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