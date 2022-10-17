Украинских детей в Польше будут готовить к первому классу: когда стартует обучение

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Польше украинские дети с 1 ноября смогут посещать специальные занятия для подготовки к обучению в школе с нового учебного года. Дети возрастной категории 5-6 лет будут учиться писать, читать, а также пройдут социализацию и психологическую подготовку. Об этом сообщили в пресс-службе программы «Школа будущего первоклассника», информирует УНН.

Условия участия

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«Многие учителя отмечают, что подготовка к школе необходима. Она должна быть комплексной, состоять из различных видов упражнений и задач, что поможет ребенку быстрее адаптироваться в школьной среде в следующем году», - говорится в сообщении.

Детали

В группах будет по 22 ребенка. Занятия будут проводить три раза в неделю по два часа каждое: время проведения с 17:00 до 19:00. Стоимость - бесплатно.

На сайте отмечают, что в школе будет организовано питание и все необходимые материалы для обучения.

Что содержит программа

Социализацию ребенка, развитие речи, интересную математику, развитие логики и памяти (ТРИЗ-эйдетика), основы грамматики, подготовку руки к письму, развитие мелкой моторики, познание окружающего мира, развитие абстрактного мышления, ритмику и изучение польского языка.

Города проведения

Воспользоваться программой смогут украинцы в 12 крупнейших городах Польши. Она будет действовать в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Жешуве, Познани, Быдгоще, Люблине, Лодзи, Щецине, Белостоке.

Как записаться

Для регистрации в программе, родители будущих первоклассников должны заполнить анкету на сайте программы.

Когда стартует обучение

Регистрация доступна до 21 октября, начинается программа с 1 ноября 2022 года.

Дополнения

В школах Польши учится около 200 тыс. детей из Украины, которые бежали из-за вооруженной агрессии рф. Еще примерно столько же детей учатся из Польши в украинской системе образования в дистанционном формате.