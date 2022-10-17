Атаковали с юга: сбито еще 11 дронов-камикадзе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня утром украинские войска сбили еще 11 вражеских дронов-камикадзе, которые атаковали север и центр страны с южного направления. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.

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"В зоне ответственности воздушного командования "Центр", а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожено девять дронов-камикадзе Shahed-136. Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении – уничтожено по меньшей мере два "Шахеда", – говорится в сообщении.

Добавим

По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе, по столице в частности, были осуществлены с южного направления.

Напомним

Утром 17 октября россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано четыре "прилёта".

В частности, в результате вражеской атаки в Шевченковском районе столицы, в нежилом здании, произошёл пожар. Также повреждено несколько жилых домов.