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Атака дронов на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве: в ОВА показали последствия

Атака дронов на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве: в ОВА показали последствия

КИЕВ. 17 октября. УНН. Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в Facebook показал последствия атаки дронов-камикадзе на резервуары с подсолнечным маслом в Николаеве, пишет УНН.

Детали

По его словам, в емкости с маслом одного из ведущих экспортеров подсолнечного масла Украины оккупанты попали во второй раз.

"17% мирового экспорта этой продукции проходило именно через этот терминал в городе Николаев. Враг продолжает политику агрессии против всего мира, нанося подобные удары по гражданской инфраструктуре аграрного сектора экономики нашей страны. В прошлый раз предприятие подверглось обстрелам крылатой ракетой. В этот раз - дронами-камикадзе", - отметил Плетенчук.

Кроме того, по его словам, сложной является ситуация вблизи предприятия, учитывая количество масла, которое вытекает на улицу.

"Пожарные боролись с пламенем несколько часов", - добавил он.

Напомним

В Николаеве три вражеских дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Также пожар возник на фармацевтическом складе, сообщил мэр города Сенкевич.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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