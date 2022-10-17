Оккупанты обстреляли три района Донецкой области, есть разрушения

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты ударили по меньшей мере по трем районам Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.

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"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно – обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В Покровском районе под обстрелы попали села Очеретинской громады. В Краматорском районе россияне попали в предприятие в Славянске. В Бахмутском районе были единичные обстрелы сел Соледарской громады – в Парасковиевке поврежден 1 дом", – написал Кириленко.

Напомним

16 октября российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 10 человек получили ранения.