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Оккупанты обстреляли три района Донецкой области, есть разрушения

Оккупанты обстреляли три района Донецкой области, есть разрушения

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты ударили по меньшей мере по трем районам Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно – обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В Покровском районе под обстрелы попали села Очеретинской громады. В Краматорском районе россияне попали в предприятие в Славянске. В Бахмутском районе были единичные обстрелы сел Соледарской громады – в Парасковиевке поврежден 1 дом", – написал Кириленко.

Напомним

16 октября российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области, еще 10 человек получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, Донецкая ОГА
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