Для обороны Луганской области оккупанты завезли железобетонные кубы – Гайдай

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Луганской области российские оккупанты готовятся к длительной обороне, для этого свозят железобетонные кубы, роют траншеи и доукомплектовывают подразделения мобилизованными. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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"Ту территорию, которую освободили ВСУ, оккупанты сейчас расстреливают вдребезги танками, артиллерией и РСЗО. То есть населенные пункты стирают полностью с лица земли. В то же время доукомплектовываются резервами “мобиков” и строят линию обороны. Через всю Луганскую область ставят железобетонные кубы, роют траншеи, готовятся к очень длительной обороне", – сообщил Гайдай.

Напомним

Больницы оккупированной Луганской области переполнены. Смертность среди тяжелораненых оккупантов превышает 50% из-за плохой медицины и отказа командованием в эвакуации в россию.