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В Днепропетровской области провели отключения электроэнергии: людей просят экономить свет

В Днепропетровской области провели отключения электроэнергии: людей просят экономить свет

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Днепропетровской области утром провели отключение электроэнергии для стабилизации энергосистемы на фоне вражеских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщили в ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.

Детали

Утром в компании сообщили, что "из-за повреждения объектов энергоинфраструктуры обстрелами рф государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго вводит стабилизационные отключения электроэнергии. Их применяют, чтобы уменьшить дисбаланс в энергосистеме и чтобы избежать масштабных отключений".

Так, сообщалось, что утром 17 октября было ограничено электроснабжение в одном районе Днепра, в Кривом Роге, части Каменского, Павлограде, Синельниково, Никополе, части населенных пунктов бывшего Царичанского, Верхнеднепровского, Петропавловского, Синельниковского, Межевского, Широковского, Никопольского, Софиевского, Пятихатского и Апостоловского районов.

"По состоянию на 10:00 специалистам НЭК Укрэнерго удалось стабилизировать энергосистему. В течение 1 часа мы восстановим электроснабжение всех клиентов", - пообещали позже в компании.

Местных жителей призвали разумно потреблять электроэнергию - включать энергоемкие приборы по очереди в пиковые часы нагрузки утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 23:00. Бизнес-клиентов призвали в это время ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.д.

"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений и количество отключенных клиентов", - отметили в компании.

Источник: УНН
Теги: энергетика, Днепр и Днепропетровская область, война, электроэнергия
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