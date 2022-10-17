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У Зеленского призвали исключить россию из G20

У Зеленского призвали исключить россию из G20

Михаил Подоляк

КИЕВ. 17 октября. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российский диктатор владимир путин не должен присутствовать на саммите G20 в Индонезии, информирует УНН.

Цитата

"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. рф должна быть изгнана со всех площадок", – написал Подоляк в Twitter.

Справка

G20 – форум министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик – 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового валового национального продукта, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Напомним

По информации СМИ, российскиї диктатор владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 в Индонезии, который состоится в ноябре этого года. 

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии журналисту УНН сообщил, что поездка Зеленского на саммит G20 будет зависеть от ситуации в стране.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с президентом россии на саммите "Группы двадцати" в Индонезии – однако не исключает возможности такой встречи.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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