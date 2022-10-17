У Зеленского призвали исключить россию из G20

КИЕВ. 17 октября. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российский диктатор владимир путин не должен присутствовать на саммите G20 в Индонезии, информирует УНН.

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"Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20. Пора положить конец ru-лицемерию. рф должна быть изгнана со всех площадок", – написал Подоляк в Twitter.

Справка

G20 – форум министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик – 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового валового национального продукта, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Напомним

По информации СМИ, российскиї диктатор владимир путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились посетить саммит G20 в Индонезии, который состоится в ноябре этого года.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии журналисту УНН сообщил, что поездка Зеленского на саммит G20 будет зависеть от ситуации в стране.

Президент США Джо Байден заявил, что не видит веских причин для встречи с президентом россии на саммите "Группы двадцати" в Индонезии – однако не исключает возможности такой встречи.