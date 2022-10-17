Из-за перебоев со светом в Харькове не работает метро

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за перебоев со светом в Харькове временно остановлена работа метро. Об этом в Telegram сообщил Харьковский метрополитен, информирует УНН.

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"По техническим причинам временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", – говорится в сообщении.

Детали

По данным "Суспільного", в разных районах Харькова и области возникли перебои со светом. Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения.

Напомним

16 октября в результате обстрела Лукьянцев Харьковской области погибла 45-летняя женщина.