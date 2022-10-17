Атака дронов на Киев: советник главы МВД Геращенко сообщил о первой жертве

КИЕВ. 17 октября. УНН. Найдено тело первого погибшего под завалами жилого дома в Киеве. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", - сообщил Геращенко.

Дополнение

Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах. Это произошло в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Также повреждено несколько жилых домов.