Новости: Война
17 октября 2022, 11:29 • Юлия Шрамко • 9930
Атака дронов на Киев: советник главы МВД Геращенко сообщил о первой жертве
КИЕВ. 17 октября. УНН. Найдено тело первого погибшего под завалами жилого дома в Киеве. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", - сообщил Геращенко.
Дополнение
Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах. Это произошло в Шевченковском районе.
Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.
Также повреждено несколько жилых домов.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram