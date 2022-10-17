Атака дронов на Киев: из-под завалов дома достали тело погибшей женщины - Кличко

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-под завалов атакованного вражеским дроном-камикадзе дома в Шевченковском районе Киева достали тело погибшей женщины, еще один человек - под завалами. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

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"Из-под завалов дома в Шевченковском районе, где произошел взрыв в результате атаки дронами, достали тело погибшей женщины. Еще один человек находится под завалами", - отметил мэр столицы.

Детали

Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Трое пострадавших госпитализированы", - добавил Кличко.

Дополнение

Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Потом мэр Киева сообщал о еще двух взрывах. Это произошло в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Также повреждено несколько жилых домов.