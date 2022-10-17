За ночь и утро было сбито не менее 37 дронов-камикадзе - Воздушные силы

КИЕВ. 17 октября. УНН. Со вчерашнего вечера подтверждено уничтожение как минимум 37 дронов-камикадзе, это около 85-86% всех дронов, которые россия запустила по Украине. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

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«В целом подтверждено об уничтожении - если брать атаку, начиная с 21:30 вчерашнего вечера и по сейчас, - по меньшей мере 37 дронов-камикадзе. Все летели с южного направления. По предварительным подсчетам, уничтожено как минимум 85-86% ПВО Воздушных сил, а также Сухопутных войск, и есть два подтвержденных случая сбития Нацгвардией. Сбиваем всеми доступными средствами. В ночное время – это средства, имеющие радиолокационные системы, речь идет о зенитно-ракетных комплексах, а также истребительной авиации, которые могут обнаруживать цели и уничтожать их ракетами», – сообщил Игнат.

Напомним

Сегодня утром украинские войска сбили 11 вражеских дронов-камикадзе, которые атаковали север и центр страны с южного направления.