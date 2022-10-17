Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,53 -0,0969 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Минобороны рассказали, как идет разработка полевой униформы для женщин и когда ее ждать
В Минобороны рассказали, как идет разработка полевой униформы для женщин и когда ее ждать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
17565

россия модернизировала дроны-камикадзе Shahed-136 – эксперт

россия модернизировала дроны-камикадзе Shahed-136 – эксперт

КИЕВ. 17 октября. УНН. В россии провели модернизацию иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко, передает УНН.

Цитата

"БПЛА камикадзе Shahed-136 прошли в россии модернизацию. Как известно, данные дроны имеют инерциальную систему наведения. Но, в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС. Благодаря этому блоку точность Shahed-136 значительно повышается. Ранее эффективная дальность их применения была примерно 170-200 км, теперь она увеличена, за счет дополнительной корректировки", – написал Коваленко в Telegram.

Детали

По словам эксперта, модернизация все равно не позволяет управлять дроном в реальном времени. Кроме того, из-за размещения дополнительного блока у них уменьшилась боевая часть. Shahed-136 с блоком ГЛОНАСС имеет боевую часть примерно 30 кг.

Напомним

По данным украинской разведки, россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе Shahed-136.

Источник: УНН
Теги: Россия, Иран, дроны
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.