россия модернизировала дроны-камикадзе Shahed-136 – эксперт

КИЕВ. 17 октября. УНН. В россии провели модернизацию иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко, передает УНН.

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"БПЛА камикадзе Shahed-136 прошли в россии модернизацию. Как известно, данные дроны имеют инерциальную систему наведения. Но, в последних сбитых аппаратах фиксировались блоки управления ГЛОНАСС. Благодаря этому блоку точность Shahed-136 значительно повышается. Ранее эффективная дальность их применения была примерно 170-200 км, теперь она увеличена, за счет дополнительной корректировки", – написал Коваленко в Telegram.

Детали

По словам эксперта, модернизация все равно не позволяет управлять дроном в реальном времени. Кроме того, из-за размещения дополнительного блока у них уменьшилась боевая часть. Shahed-136 с блоком ГЛОНАСС имеет боевую часть примерно 30 кг.

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