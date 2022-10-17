"Госпожа Анна - спасена!": из атакованного дома в Киеве вытащили уцелевшую женщину - ОП

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из поврежденного дома после утренней атаки дронов-камикадзе на Киев вытащили уцелевшую женщину, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram в понедельник, 17 октября, пишет УНН.

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"Госпожа Анна - спасена! Достали с третьего этажа поврежденного дома!" - отметил Тимошенко, обнародовав фото спасенной пожилой женщины.

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Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах. Это произошло в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Также повреждено несколько жилых домов.

Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.