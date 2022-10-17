Удар дронов по инфраструктуре Киева: открыто производство

КИЕВ. 17 октября. УНН. Открыто уголовное производство из-за сегодняшней атаки дронами-камикадзе жилой и гражданской инфраструктуры в центре Киева. Об этом в Telegram информирует Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

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"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры из-за обстрела столичной инфраструктуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 17 октября 2022 года российские войска с использованием дронов-камикадзе осуществили удары по объектам жилой и гражданской инфраструктуры в центре Киева. Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. В результате атаки в жилом здании произошел взрыв.

"По предварительной информации, погибла женщина, 18 жителей дома спасены. Сейчас спасательные работы продолжаются. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - отметили в ОГП.

На местах событий работают сотрудники ГСЧС, медики, прокуроры, следователи и эксперты.

Дополнение

Сегодня, 17 октября, оккупанты атаковали Киев вражескими дронами, попали в жилой дом. Из-под завалов в Шевченковском районе Киева достали тело погибшей женщины, еще один человек - под завалами.