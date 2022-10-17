рф утром атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях, по Киеву было 5 ударов дронами - Шмыгаль

КИЕВ. 17 октября. УНН. Армия рф утром атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины, по Киеву пришлось 5 ударов дронами, при этом сотни населенных пунктов в атакованных регионах остались без света. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 17 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня утром российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях. В частности зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки", - сообщил глава правительства.

Детали

Шмыгаль отметил, что сейчас все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

"Каждый регион имеет план антикризисного реагирования. И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы", - подчеркнул Премьер.

Напомним

Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах. Это произошло в Шевченковском районе. Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре. Также повреждено несколько жилых домов. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, а также одну уцелевшую женщину.