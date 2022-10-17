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Веерные отключения снова возможны после утренних атак врага - Укрэнерго

Веерные отключения снова возможны после утренних атак врага - Укрэнерго

КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинцев предупредили о возможности веерных отключений из-за утренних атак врага на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго", добавив, что на данный момент ситуация в энергосистеме контролируемая, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины.

Цитата

"Ремонтные бригады Укрэнерго работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме является контролируемой. Однако, Диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений", - отметили в Укрэнерго.

И призвали украинцев "соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток".

Дополнение

Армия рф утром атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины, по Киеву пришлось 5 ударов дронами, при этом сотни населенных пунктов в атакованных регионах остались без света.

Источник: УНН
Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия
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