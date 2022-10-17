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Из-под завалов атакованного дома в Киеве спасли кота

Из-под завалов атакованного дома в Киеве спасли кота

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-под завалов атакованного сегодня утром дома в Киеве спасли кота. Фото обнародовал мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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"Кота спасли только что из-под завалов дома в Шевченковском районе", - сообщил Кличко в Telegram.

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Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах. Это произошло в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре. Также повреждено несколько жилых домов.

Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, а также одну уцелевшую женщину.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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