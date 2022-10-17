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Новая атака на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области: глава ОВА сообщил детали

Новая атака на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области: глава ОВА сообщил детали

КИЕВ. 17 октября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram сообщил детали о новой атаке на энергетическую инфраструктуру в области, пишет УНН.

Цитата

"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - сообщил Резниченко.

Детали

Глава ОВА очень попросил всех "держать курс на экономию электричества". "Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны. Особенно важно беречь электричество в часы активного потребления. Утром - с 8.00 до 11.00. Вечером - с 17.00 до 23.00. Эти простые шаги минимизируют количество отключений", - отметил он.

Дополнение

Резниченко утром сообщал, что российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры Днепропетровской области.

В Днепропетровской области утром провели отключение электроэнергии для стабилизации энергосистемы на фоне вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

Источник: УНН
Теги: энергетика, Днепр и Днепропетровская область, война, электроэнергия
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