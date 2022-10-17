Центр СтратКома предупредил о фейке: в Киеве не сбивали дроны с балкона

КИЕВ. 17 октября. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что в сети распространяется фейк, что мужчина в Киеве якобы сбивает дроны-камикадзе с балкона, информирует УНН.

Детали

Как отметили, вероятно, фотографию, на которой мужчина с винтовкой "охотится" на иранские дроны со своего балкона, "бросили" в украинские соцсети российские пропагандисты.

"Она должна показать, что столица якобы не имеет защиты от БпЛА, и киевляне вынуждены сами бороться с дронами. На самом деле это совсем не так", - говорится в сообщении.

Подчеркнули, что дроны Shahed-136 сбивали силы противовоздушной обороны, а не жители Киева.

"Фотографию мужчины с винтовкой начали распространять еще в июне 2021-го, то есть она никак не может отражать сегодняшние реалии", - добавили в Центре Страткома.

Напомним

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины собрало советы о том, как распознать иранские дроны-камикадзе "Шахед" и защититься от вражеской атаки.