Атака дронов на Киев: пожар на критической инфраструктуре потушили

КИЕВ. 17 октября. УНН. Пожар на критической инфраструктуре после утренней атаки вражескими дронами-камикадзе на Киев ликвидировали. Об этом сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.

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"По состоянию на 12:00 пожар на объектах критической инфраструктуры — ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в КГВА.

Детали

В результате разрушения жилого дома, по данным КГВА, погибли 2 человека, 4 пострадали. 19 человек эвакуированы.

Дополнение

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.