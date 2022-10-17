Новости: Киев
17 октября 2022, 12:44 • Юлия Шрамко • 6510
Атака дронов на Киев: пожар на критической инфраструктуре потушили
КИЕВ. 17 октября. УНН. Пожар на критической инфраструктуре после утренней атаки вражескими дронами-камикадзе на Киев ликвидировали. Об этом сообщили в КГВА в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 12:00 пожар на объектах критической инфраструктуры — ликвидирован. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в КГВА.
Детали
В результате разрушения жилого дома, по данным КГВА, погибли 2 человека, 4 пострадали. 19 человек эвакуированы.
Дополнение
17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять.
Источник: УНН
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