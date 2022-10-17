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Количество погибших из-за атаки дронов в Киеве выросло до трех – ОП

Количество погибших из-за атаки дронов в Киеве выросло до трех – ОП

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате атаки дронов-камикадзе на жилой дом в Шевченковском районе Киева погибли по меньшей мере три человека. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Киев. По состоянию на сейчас количество лиц,  которые погибли в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. Спасены 19 человек. Работы продолжаются", – написал Тимошенко.

Напомним

Сегодня утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Ранее Кирилл Тимошенко сообщал о двух погибших.

Источник: УНН
Теги: Киев, война, дроны
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