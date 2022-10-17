Укроборонпром анонсировал украинский ответ на вражеские "мопеды"

КИЕВ. 17 октября. УНН. Укроборонпром - в ответ на применение врагом ударных беспилотников “Герань-2”, известных как “Shahed-136” - анонсировал появление разработки с дальностью боеприпаса в 1000 км. Об этом информирует УНН.

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"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку", - отметили в Укроборонпроме, показав фото.

Детали

О разработке объявили на фоне упоминания о том, что сегодня Киев в очередной раз подвергся атаке ударных беспилотников «Герань-2», известных как «Шахед-136». "Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все", - добавили в концерне.

"ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными «мопедами» – ничто иное, как агония российской федерации. Запугивание, террор гражданских мирных людей – их низменные методы. Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения", - отметили в ГК.

В Укроборонпроме указали при этом, что "мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» раз за разом проходит успешные испытания".

Напомним

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило лишь пять.