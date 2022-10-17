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Глава МВД призвал владельцев оружия не сбивать дроны в городе

Глава МВД призвал владельцев оружия не сбивать дроны в городе

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан, которые владеют оружием, не сбивать дроны в городе. Об этом информирует УНН со ссылкой на эфир телемарафона.

Цитата

"Сегодня полицейские открывали огонь в центре Киева, и один из дронов был сбит. Однако вероятность сбития дрона чрезвычайно мала, а опасность, если, например, неопытный человек с оружием будет стрелять вверх, превышает эту возможность. Поэтому хочу обратиться к тем, кто владеет оружием. Из пистолета не стоит стрелять между высокоэтажных домов. Это может привести к травмированию и будет беды больше, чем возможность сбить дрон", – предостерег Монастырский.

Напомним

Сегодня утром россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Один из них ударил по жилому дому в Шевченковском районе – погибло по меньшей мере три человека.

Источник: УНН
Теги: МВД, война, дроны
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