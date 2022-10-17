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Иран снова отрицает поставки россии оружия для войны в Украине

Иран снова отрицает поставки россии оружия для войны в Украине

Насер Канаани

КИЕВ. 17 октября. УНН. Иран снова опроверг заявления о том, что он поставляет россии оружие для войны москвы с Украиной, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Иран неоднократно заявлял, что не является стороной в войне между россией и Украиной и не отправлял оружие ни одной из сторон", - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Детали

"Публикуются новости, основанные на политических вопросах, - добавил Канаани. - Горькая ирония в том, что страны, экспортирующие оружие на миллионы долларов на сторону одной из сторон войны, начали пропагандистскую войну против Ирана".

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Португалии в субботу министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что Иран "не предоставил и не будет предоставлять" никакого оружия для использования в Украине.

Опровержение последовало за заявлениями Киева и США о том, что кремль использовал иранские дроны-камикадзе в ряде смертоносных атак, отмечает издание.

Напомним

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило лишь пять. Известно о 3 погибших.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Иран
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