Взрыв на крымском мосту: суд в рф арестовал трех россиян

КИЕВ. 17 октября. УНН. Басманный суд москвы по ходатайству следствия отправил под арест до 8 декабря трех граждан рф - александра билина, олега антипова и дмитрия тяжелых - обвиняемых по уголовному делу о взрыве на крымском мосту. Об этом сообщают росСМИ, информирует УНН.

Детали



Как сообщается, постановлением суда в отношении билина, антипова и тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря 2022 года.

В суде уточнили, что всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 205 ук рф). Все трое - граждане российской федерации.

Дополнение

Утром 8 октября российские местные Telegram-каналы сообщили о взрывах на Керченском мосту в Крыму.

Служба безопасности Украины прокомментировала информацию некоторых СМИ о своей роли в подрыве крымского моста сегодня утром. Как отметил в комментарии УНН представитель СБУ Артем Дехтяренко, официальные комментарии будут после окончательной победы.

После взрыва на крымском мосту обострились проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии на юге Украины.

В россии хотят восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.