Киев в ближайшее время ожидает систему защиты против дронов-камикадзе - Кличко

КИЕВ. 17 октября. УНН. Столичная власть в ближайшее время ожидает поступления Киеву системы защиты против дронов-камикадзе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона в понедельник, 17 октября, пишет УНН.

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"Сейчас все силы брошены для того, чтобы максимально быстро разобрать завалы. Это с одной стороны. С другой стороны мы ожидаем в ближайшее время поступления противовоздушной обороны - системы защиты против так называемых этих "Шахидов", "мопедов" или, как их называют, дронов-камикадзе", - отметил он.

Детали

По словам Кличко, "это крайне важное современное оборудование".

"Делаем все для того, чтобы выйти в отопительный сезон, для того, чтобы ни в коем случае рисков разрушения критической инфраструктуры не произошло", - отметил он.

Непомним

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Известно о 3 погибших.