В ЕС согласовали учебную миссию для 15 тыс. украинских военных

КИЕВ. 17 октября. УНН. Главы МИД стран ЕС согласовали военную учебную миссию для Украины, сообщил редактор RFE/RL в Европе Рикард Йозвяк, пишет УНН.

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"Министры иностранных дел ЕС согласовали военную учебную миссию для Украины, в рамках которой должны провести обучение до 15 тысяч солдат на территории ЕС. (Миссия) должна начаться в середине ноября", – написал он в Twitter.

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Французские военнослужащие, в частности, будут обучать украинских солдат.