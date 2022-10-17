Новости: Политика
17 октября 2022, 13:58 • Юлия Шрамко • 6045
В ЕС согласовали учебную миссию для 15 тыс. украинских военных
КИЕВ. 17 октября. УНН. Главы МИД стран ЕС согласовали военную учебную миссию для Украины, сообщил редактор RFE/RL в Европе Рикард Йозвяк, пишет УНН.
Цитата
"Министры иностранных дел ЕС согласовали военную учебную миссию для Украины, в рамках которой должны провести обучение до 15 тысяч солдат на территории ЕС. (Миссия) должна начаться в середине ноября", – написал он в Twitter.
Дополнение
Французские военнослужащие, в частности, будут обучать украинских солдат.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram