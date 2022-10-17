Новости: Война
17 октября 2022, 14:02 • Виктория Данильченко • 9375
Кривой Рог под высокой угрозой ракетной атаки – глава ВА
КИЕВ. 17 октября. УНН. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город под высокой угрозой ракетной атаки, пишет УНН со ссылкой на его Telegram.
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"Все в укрытие! Высокая вероятность ракетной атаки по городу", – сообщил Вилкул.
Напомним
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что сегодня утром российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры региона.
Источник: УНН
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