Утренний ракетный удар по Сумской области: погибли три человека, под завалами еще есть люди

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате утреннего ракетного удара армии рф по объекту инфраструктуры в Сумской области погибли по меньшей мере три человека, под завалами еще есть люди, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.

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"Подробности утреннего вражеского ракетного удара по Роменскому району. В 5:20 утра три российские ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять - ранены. Под завалами до сих пор находятся люди", - сообщил Живицкий.

Детали

В Сумской области от электроснабжения, по словам главы ОВА, после вражеского удара отключены 1625 абонентов. "Просьба к вам относительно экономии потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки (8-11 утра и 17-22 вечера) остается актуальной", - подчеркнул чиновник.

Напомним

Армия рф утром атаковала энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины, по Киеву пришлось 5 ударов дронами, при этом сотни населенных пунктов в атакованных регионах остались без света.

В частности, оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области.