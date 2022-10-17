Новости: Война
17 октября 2022, 14:10 • Виктория Данильченко • 10275
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Хмельницкой области прогремели взрывы. Вероятно, сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.
Цитата
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!" – написал Гамалий в Telegram.
Напомним
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город под высокой угрозой ракетной атаки.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram