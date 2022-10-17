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В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Хмельницкой области прогремели взрывы. Вероятно, сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.

Цитата

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО!" – написал Гамалий в Telegram.

Напомним

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город под высокой угрозой ракетной атаки.

Источник: УНН
Теги: война, Хмельницкий и Хмельницкая область
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