ЕС "будет искать конкретные доказательства" причастности Ирана к войне в Украине - Боррель

КИЕВ. 17 октября. УНН. Европейский Союз "будет искать конкретные доказательства" причастности Ирана к военному нападению россии на Украину, по словам главы внешнеполитического ведомства блока Жозепа Борреля, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

россия «все больше изолируется» и «проигрывает эту войну», заявил Жозеп Боррель по приезде в Люксембург на встречу с министрами иностранных дел ЕС в понедельник.

Отвечая на вопрос об участии Ирана в войне в Украине, Боррель сказал: "Это то, что будет обсуждаться… и мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана)".

Министры иностранных дел ЕС должны были обсудить на встрече "военную поддержку" и "учебную миссию" для поддержки Украины, добавил Боррель.

Напомним

Иран неоднократно опровергал заявления Киева и американской разведки о том, что он поставляет дроны-камикадзе для войны москвы с Украиной.