Резников раскрыл детали "Рамштайна-6": системы ПВО и ПРО в приоритете

КИЕВ. 17 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги шестой встречи министров обороны в формате Рамштайн. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

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"Министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба", - написал Резников.

Детали

По словам министра, вскоре Украина ожидает поставку первых систем ПВО NASAMS – военные ВСУ заканчивают овладевать техникой. Кроме того, тысячи украинских бойцов уже прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Резников отметил, что становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки, ведь она доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать новое вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и соблюдение обязательств.

Добавим

Министр сообщил, что за полгода Украина получила:

первую из четырех систем ПВО IRIS-T, которая уже защищает украинское небо;

несколько десятков систем MLRS трех видов (M142, HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время ожидаются пополнения – и новыми наименованиями, и количественно;

сотни артиллерийских систем калибра 155-мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119);

сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan);

сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);

сотни минометов;

тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE);

более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);

десятки радаров разных типов;

десятки БПЛА;

противорадарные ракеты HARM;

противокорабельные системы Harpoon;

тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

Напомним

Соединенные Штаты рассматривают вариант создания в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.