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В Винницкой области слышны взрывы: официального подтверждения нет

В Винницкой области слышны взрывы: официального подтверждения нет

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Винницкой области слышны взрывы. Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.

Цитата

"В Винницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного". В области объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области раздались взрывы. 

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, война
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