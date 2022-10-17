В Винницкой области слышны взрывы: официального подтверждения нет

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Винницкой области слышны взрывы. Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.

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"В Винницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного". В области объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области раздались взрывы.