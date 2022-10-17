Новости: Война
17 октября 2022, 14:42 • Виктория Данильченко • 4605
В Винницкой области слышны взрывы: официального подтверждения нет
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Винницкой области слышны взрывы. Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.
Цитата
"В Винницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного". В области объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.
Напомним
Сегодня глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области раздались взрывы.
Источник: УНН
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