ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро - Боррель

КИЕВ. 17 октября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает военную учебную миссию, пишет УНН.

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"Пока Дмитрий Кулеба обращается к Совету ЕС по иностранным делам из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Последние неизбирательные атаки россии не поколеблют нашей решимости поддерживать Украину, а только укрепят ее", - написал Боррель.

Пока @DmytroKuleba обращается #FAC из бомбоубежища, мы поднимаем военную помощь ЕС до €3,1 млрд & запускаем военную учебную миссию ЕС для #Украины.



’последние неизбирательные атаки России’не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а только усилят её pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 17 октября 2022

Дополнение

Главы МИД стран ЕС согласовали военную учебную миссию для Украины, сообщил редактор RFE/RL в Европе Рикард Йозвяк.