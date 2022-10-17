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ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро - Боррель

ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро - Боррель

Жозеп Боррель

КИЕВ. 17 октября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро и запускает военную учебную миссию, пишет УНН.

Цитата

"Пока Дмитрий Кулеба обращается к Совету ЕС по иностранным делам из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь ЕС до 3,1 млрд евро и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Последние неизбирательные атаки россии не поколеблют нашей решимости поддерживать Украину, а только укрепят ее", - написал Боррель.

Дополнение

Главы МИД стран ЕС согласовали военную учебную миссию для Украины, сообщил редактор RFE/RL в Европе Рикард Йозвяк.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, военная помощь, помощь
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