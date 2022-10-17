россия применяет новую тактику ядерного шантажа – Энергоатом

КИЕВ. 17 октября. УНН. Из-за умышленных ударов российских войск по энергетическим объектам Украины можно сделать вывод о новой тактике ядерного шантажа. Об этом сообщили в Энергоатоме, передает УНН.

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«Анализируя действия рашистских оккупантов в течение последних дней, можно сделать вывод о новой тактике ядерного шантажа со стороны страны-террористки. На протяжении последних дней российские захватчики, обстреливая территорию всей Украины, умышленно целились в подстанции, соединенные высоковольтными линиями связи с украинскими атомными электростанциями», - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в Энергоатоме, несмотря на то, что эти подстанции расположены достаточно далеко (160–200 км) от украинских атомных станций, в результате их повреждения происходит отключение линий связи, через которые передается электроэнергия с АЭС в энергосистему Украины.

«И в случае прекращения работы этих линий связи энергоблоки АЭС аварийно отключаются, поэтому станции оказываются в режиме блэкаута с включением дизель-генераторов. Сегодня после обстрела подстанции в Днепропетровской области и отключения единственной работающей линии 750 кВ именно так уже в четвертый раз произошло на ЗАЭС», - говорится в сообщении.

Также произошли сбои в работе другой линии 750 кВ в направлении Южно-Украинской АЭС. На станции ощутили ее отключение, но оно не имело негативных для АЭС последствий.

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«Очевидно, рашистские ядерные террористы серьезно рассматривают такой сценарий ядерного шантажа для нанесения украинским атомным станциям еще большего вреда с непредсказуемыми последствиями. Реализация подобного сценария подтверждается также действиями оккупантов на Запорожской АЭС», - сообщили в Энергоатоме.

Как отметили, в последние дни захватчики начали активно подвозить дизельное топливо на станцию, готовясь к ее длительной работе в режиме блэкаута, который может стать следствием вывода из строя украинской энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает связь ЗАЭС с отечественной энергосистемой.

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«Поэтому создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС хоть и является важным шагом с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, однако его будет недостаточно в условиях постоянных обстрелов подстанций и линий электропередачи, дистанционно связанных с атомными станциями», - сообщили в Энергоатоме.

Также в компании отметили, что нужно немедленно останавливать агрессора, чтобы он не имел возможности реализовать свои преступные планы. Необходимо как можно быстрее вводить весь набор санкций против российской ядерной отрасли, включая Росатом, Росэнергоатом и другие предприятия, которые напрямую участвуют в реализации этих планов.